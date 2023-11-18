3D Leyla ve Mecnun seyirciden tam not aldı

Usta edebiyatçı Sezai Karakoç’un Leyla ve Mecnun şiirinden hazırlanan 3D tiyatro oyunu izleyiciyle buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’nin ikinci gününde çok anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Usta edebiyatçı Sezai Karakoç’un Leyla ve Mecnun şiirinden özel bir tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda düzenlenen ve Ferah Tiyatro tarafından uyarlanan Leyla ve Mecnun oyunu tiyatro severler tarafından büyük alkış aldı.

3D KARAKTERLER OYUNA DAHİL EDİLDİ

Türkiye’de ilk kez kullanılan bir sahneleme tekniği ile 3D karakterler oyuna dâhil edildi. Tiyatro izleyicisi 3D sinema gözlükleri ile izledikleri oyunda, oyuncular ve animasyon karakterleri sahnede aynı anda izlendi. Şiirin gücü, tiyatronun büyüsü, müziğin duygusu ve 3D’nin şaşırtıcı etkisi aynı oyunda birleşti. Sadece şiir duyulmadı, her bir anı aynı anda sahnede görüldü.

HAKAN GÜNERİ YÖNETTİ

3D olarak hazırlanan Leyla ve Mecnun oyununu Hakan Güneri yönetti. Yönetmen yardımcılığını Gülnur Çelik’in yaptığı oyunda 3D animasyon ve karakterleri Şencan Günaydın yaptı. Ekrem Pehlivanoğlu’nun müzik, Samet Açıkgöz’ün müziğini yaptığı Leyla ve Mecnun oyununu Mesut İzgi, Behruz Firuzmand ve Fatih Özseçen sahneledi.