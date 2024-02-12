'360 Dereceden AŞK' başladı

“Tüm dünyayı evliyalar/aşklar/aşıklar şehri İstanbul’u yaşamaya davet etme” vizyonuyla hareket eden ve bu yıl XVI. kez düzenlenen Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali başladı.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl İstanbul’un farklı mekanlarında; kültür, sanat, turizmin kanaat önderleri himayesinde ve tüm şubat ayı boyunca süren, halka açık sergiler, performanslar, özel etkinlikler ve sosyal projeler düzenleyen 360 Dereceden Aşk Festivali başladı. 15 yıldır her şartta aralıksız düzenlenen ve çok sayıda yerli/yabancı sanatçının beraber ev sahipliği yaptığı uluslararası bir festival olan Aşk360’ın bu yıl ki teması “Masal mı? Gerçek mi” oldu.

3 Şubat’ta İstanbul’un sembol binalarından olan Tokatlıyan Han’da başlayan ve 8 Şubat’ta festivalin ana mekânı Istanbul Concept Gallery ve Studio’da gerçekleştirilen, tüm katılımcı ve destekçileri bir araya getirerek festival akışının açıklandığı resepsiyonla program tanıtımı yapıldı. Festival 29 Şubat’a kadar devam edecek.

Geçtiğimiz 15 yılda 110’dan fazla etkinlik, 10 binden fazla eser ve tasarım, binlerce kültür sanat profesyoneline ev sahipliği yapan festival, bugüne kadar toplamda 10 milyondan fazla kişiye ulaştı.

Istanbul Concept Kurucusu ve Festival Küratörü Işık Gençoğlu, festivalin anlamının içi boşalan “aşk” kavramına itibarını iade etme fikriyle yola çıktığını belirterek, hayata bağlılığı ve umudu beslemeyi sanat aracılığıyla izleyenleriyle paylaşma misyonuyla her yıl değişen teması ile İstanbul’u aşkın ev sahibesi olarak ilan ediyor, bunca koşuşturma arasında kendimize, sevdiğimize, sevdiklerimize daha çok zaman ayıracak fırsatları yaratmak için sebep olmaya çalışıyoruz. Bu yılımızın teması ise “Masal mı? Gerçek mi?” En içten cümlelerin “aşk” öğesi ile kurulduğuna inanıp insanları bu yolla sanata yaklaştırma, toplumsal bilinci artırma, iyiliğe özendirme amacıyla hareket ediyoruz. Özellikle 14 Şubat sevgililer gününü; sevginin ve aşkın ticari bir metaya dönüştürülmesini protesto ederek, 14 Şubat'ı kutlamadan ve kalp sembolü kullanmadan “aşka inananları” bir araya getirip, sanat ve tasarım aracılığıyla dünyaya “barış” çağrısı yapıyoruz. Dünyanın bu festivale ihtiyacı var. Çünkü dünyamız yoruldu. Sevmeye, sahip çıkılmaya ihtiyacı var. İnsanlık tarihinin doğuşundan bu yana; statü, cinsiyet, ırk, dil ayrımı olmaksızın, zaman ve mekândan bağımsız yaşayabilen ve daima var olan tek duygu belki de AŞK. Ayrıca festival, özellikle 13 Şubat’ta Levent, Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde Beşiktaş Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşecek Aşkı Konuşanlar Konferansı’nda, doğruyu takdir etme amacıyla, sivil toplum liderleri ve sosyal fayda sağlayıcıları bir araya getiriyor. Böylece aşkın sadece cinsler arası değil, işine, yardımlaşma kültürüne, dayanışmaya hizmet etmek demek olduğunun altı çiziliyor. Dolu dolu içeriğiyle izlemeye değer, ailecek katılım sağlanabilir bir festivalimiz var, herkesi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.