Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gelenekselleştirdiği yılsonu gösterisi 22 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Hasat” temasıyla düzenlenecek ücretsiz programda 300 dansçı hünerlerini sergileyecek.DENİZLİ (İGFA) - Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için başta ücretsiz kurslar olmak üzere birçok etkinlik düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği halk oyunları kurslarının yılsonu gösterisini “Hasat” temasıyla gerçekleştirecek. 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenecek gecede toplam 300 dansçı yer alacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu ücretsiz halk dansları kursuna katılan çocuk, genç ve yetişkin gruplarında sahneye çıkacak dansçılar halay, horon, Roman, kaşık dansları gibi birbirinden güzel kategorilerde hünerlerini sergileyecek. Ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başta Denizli olmak üzere, bölgenin ve tüm Anadolu’nun halk oyunlarına sahip çıkmaya ve geleceğe taşımaya gayret ettiklerini söyledi. Yaşayan değerlerin gelecek nesillere ulaştırılması anlamında büyük önem taşıyan bu özel programa herkesi beklediklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Bize düşen değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Denizlilileri kültürümüzle, halk oyunlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz ve tüm hemşehrilerimizi bu güzel geceye bekliyoruz” diye konuştu.