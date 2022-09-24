3. Altın Ege Ödülleri'ne görkemli tören

İzmir'in 'en iyilerini' buluşturan 3’üncü Altın Ege Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.İZMİR (İGFA) - Sanat, spor, iş dünyası ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin ödüllendirildiği gecede çok sayıda başarılı kişi ve firmaya ödüller verildi.

Rolpar Grup Ana Sponsorluğunda düzenlenen ödül töreni İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşirken geceye çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Altın Ege Ödülleri'nin verildiği tören, İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecenin sunuculuğunu başarılı manken ve sunucu Özge Ulusoy yaptı. Gecede düzenlenen defilenin baş mankeni Ece Gürsel ise güzelliği ve zerafeti ile dikkat çekti.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Altın Ege Ödülleri; İzmir’in en iyilerini görkemli bir gecede buluşturdu.

Gecede konuşma yapan Enjoy Dergisi İmtiyaz Sahibi Murat Kaplan, “Enjoy dergisinin 3. yılıyla birlikte İzmir'in en güçlü, en prestijli Altın Ege Ödülleri’nin 3.’sünü gerçekleştirdik. Bu gece ödül alacak kurum, iş insanları ve sanatçılar; çeşitli hayatlara dokunmuş, çevresine, aynı zamanda kendi iş alanında ileriye dönük çalışmalar yapmış ve gelişim göstereceğine inandığımız kurum, iş insanları ve sanatçılardır. Bahsettiğim bu kişi ve kurumlar saydığım bu unsurlar doğrultusunda yoğun çalışmalarımız ve çabamız sonucu tamamıyla şeffaf ölçüm sistemleri ile halk oylaması ve anket kullanılarak belirlenmiştir. Amacımız, Altın Ege Ödül Töreni ile birlikte İzmir'in ulusal arenada var olduğunu göstermek ve yaşatmak. İş dünyasında ilerleyen, gelişen ve büyüyen iş insanlarını, kurumlarını daha farkedilebilir kılmak. Bu anlamda da ödül törenini en prestijli ve en profesyonel şekilde yapmaya özen gösterdik” şeklinde konuştu.

Sanat dünyasından ödül alan isimler arasında Hakan Bilgin, Tayfun Sav, Zeynep Mansur, Zeynep Türkeş, Necati ve Saykolar, Ah Canım Ahmet, Harika Esra Çetin yer aldı. Törende Zeynep Mansur, Necati ve Saykolar, Zeynep Türkeş, Ah Canım Ahmet ve Harika Esra Çetin seslendirdikleri parçalarla geceye renk kattı.

Yusuf Çınar, Tolga Tekin, Melih Demirtaş, Nevra Uçkaç, Ali İhsan Çiftçi yılın başarılı gazetecileri olarak törende ödül alan isimler oldu.