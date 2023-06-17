23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali yapıldı

Kültürlerarası İletişim Derneği TURSAK Vakfı proje ortaklığı ile düzenlenen; 23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin Cumhuriyet paneli, Evangelische Akademie de gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşına özel düzenlenen; “Cumhuriyet ve Sinema” konulu panel, beyaz perdeye izini bırakmış çok sayıda ünlüyü ağırladı.

Türk sinemasının Cumhuriyet tarihindeki yeri ve gelişimi üzerine düzenlenen, Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali başkanı Hüseyin Sıtkı’nın katılımıyla gerçekleşen; “Cumhuriyet ve Sinema” paneli, seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken; sinema ve basın dünyasından birçok ünlü ismi de bir araya getirdi.

Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan Tamer Levent panele katılırken, kalemi ve oyunculuklarıyla Türk sinemasına unutulmaz eserler bırakmış; Yüksel Aksu, Sennur Nogayla ve Fehmi Yaşar da panelde yer aldı. Sinemaseverlerin ilgisiyle karşılaşan festival; Ece Uslu, Yosi Mizhari, Burhan Gün, Nilperi Şahinkaya, Yağız Can Konyalı, Gülçin Wilhem, Barış Gönenen, Kemal Hamamcıoğlu, Caner Ural, Seyhan Derin, Sennur Nogaylar, Yüksel Aksu, Fehmi Yaşar gibi önemli isimlerin katılımıyla devam ediyor.

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 16 Haziran gecesinde ALTIN ELMA ödülleri ile birlikte vefa ödülünü sahiplerine takdim edecek. Festivalin geleneksel olarak her yıl kaybettiğimiz sanatçılara verdiği ödül olan ‘Vefa ödülü” ise bu yıl 2008 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Suna Pekuysal ile 2000 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Ergun Köknar’ın oğulları Sait Ali Köknar'a verilecek.