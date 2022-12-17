20. Filmmor, Film Toplayan Kadınlar ile sona eriyor

20. Filmmor’da, 5 Kasım’dan bu yana, 23 ülkeden 39 film bölümlerinde izleyiciyle online-ücretsiz buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Kadın Cinayetleri Önlenebilir, Yersiz Yurtsuz Sinemacılar, 120 Yıldır Bitmeyen Mücadele: Kadınların Siyasal Temsili, Damdaki Sinemacılar forumları ve söyleşiler ile 18 Aralık’a kadar süren 20. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Film Toplayan Kadınlar forumu ile sona eriyor.

16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde (2018) Yeni Kuşak Kadın Yapımcılar ile başlayan, Hikâye Anlatıcısı Kadınlar, Kameralı Kadınlar, Kurgucu Kadınlar ile süren sektör buluşmalarında bu yıl kadın filmleri festivallerine Film Toplayan Kadınlar buluşuyor.

Moderatörlüğünü Alin Taşçıyan’ın yapacağı foruma Türkiye’den Filmmor Kadın Filmleri Festivali ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Tayvan’dan Women Make Waves Film Festival, Japonya’dan Senior Women's Film Festival, İspanya’dan Festival Cine Por Mujeres / Films by Women, Hindistan’dan Asian Women's Film Festival, Lübnan’dan Beirut Women’s Film Festival katılacak.

Kadınlar 1896’dan beri sinemada hikayelerini anlatıyor. Film endüstrisindeki eşitsiz koşullara rağmen üreten kadınların sinemadaki emeğini dipnotlardan çıkarmak için, 1970’lerde ikinci dalga feminist hareket ile başlayan kadın filmleri festivalleri, kadınların sinemasını kutlayan, dayanışan, çoğaltan alanlar olarak yeryüzünün dört köşesine yayılıyor. Forumda 7 kadın filmleri festivalinden kadınlar, kadın filmleri festivallerini var etme, film toplama, sürdürme deneyimini paylaşacak.

Forum 18 Aralık Pazar günü saat 20.00’de www.filmmoronline.org ve www.youtube.com/filmmor’dan Türkçe simültane çeviri ile izlenebilir.