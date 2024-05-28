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20. Çocuk Filmleri Festivali Şanlıurfa’da başlıyor

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” 29 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında T C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek olan festivalde yapılacak film gösterimleri ve atölyeler ile minik sinemaseverlerin, Şanlıurfa’da kültür ve sanatla buluşturulması hedefleniyor

KÜLTÜR-SANAT 28.05.2024, 12:45
20. Çocuk Filmleri Festivali Şanlıurfa’da başlıyor

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” 29 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek olan festivalde yapılacak film gösterimleri ve atölyeler ile minik sinemaseverlerin, Şanlıurfa’da kültür ve sanatla buluşturulması hedefleniyor. ŞANLIURFA (İGFA) - Çocukların sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden; Çocuk Filmleri Festivali’nin 20’ncisi 29 Mayıs tarihinde Şanlıurfa’da başlıyor. 2 Haziran’a kadar devam edecek festival, sinema kültürünü çocuklara aşılayarak evrensel bir kültürün parçaları olarak büyümelerini hedefliyor.  

20. ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Festivalin ilk gününde saat 11.00’de Dijital İçerik Üreticisi Berk Keklik (Überküloz) “Oyunculuk Atölyesi”ni düzenleyecek. Aynı gün saat 13.00’de ise “Cesur Balina Katak” filminin gösterimi olacak. Saat 15.00’de ise Oyuncu Özge Gürel, “Oyunculuk Atölyesi” etkinliğini gerçekleştirecek. Günün son etkinliğinde ise saat 17:00’de Çizgi Kukla Tiyatrosu “Yaramaz Kediler” sahnelenecek. 

Festivalin ikinci günü de birbirinden keyifli etkinliklerle devam edecek. İkinci günün ilk etkinliği 10.00’da gerçekleştirilecek “Benim Tatlı Diş Perim” filminin gösterimi olacak. Saat 14.00’de ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi, “Drama Atölyesi”ni gerçekleştirecek. Saat 14.00’da ise “Kardeş Takımı” filminin gösterimi olacak. Saat 17.00’de de Kuklacı ve Yönetmen Abdullah Gün’ün “Tiyatro Atölyesi” etkinliğini düzenleyecek. Günün son etkinliği ise saat 18.00’de “Altın Gaga ve Macera Çetesi” filminin gösterimi olacak. 

Festivalin üçüncü günü ise saat 10.00’da “Harika Kanatlar: Maksimum Hız” filminin gösterimiyle başlayacak. Saat 13.00’de ise Yönetmen Ecem Anay, “Yönetmenlik Atölyesi” etkinliğini gerçekleştirecek. Üçüncü gün saat 14.00’de “Küçük Don Kişot’un Maceraları” filminin gösterimiyle devam edecek. 17.00’de ise Oyuncu ve Senarist Etem Caner Karaüç, “Yazarlık Atölyesi” ni düzenleyecek. Günün son etkinliği ise saat 18.00’de “Cesur Balina Katak” filminin gösterimi olacak.

Festivalin dördüncü günü saat 11.00’de “Cesur İtfaiyeci” filminin gösterimiyle başlayacak. Festivalde dördüncü günü saat 13.00’de Oyun Yazarı ve Senarist Derem Çıray’ın düzenleyeceği “Yazarlık Atölyesi” ile devam edecek.  Saat 15.00’de ise “Süper Ajan Bernard: Görev Mars” filminin gösterimi olacak. 17.00’de ise Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatma Yılmaz’ın “ORF-Ritim Atölyesi” etkinliği düzenlenecek. Dördüncü günü saat 18.00’de başlayacak olan “Kardeş Takımı” filminin gösterimiyle sona erecek.

Festival son gününde kültür-sanata doyuracak etkinliklerle noktalanacak. Festivalde son gün saat 11.00’de “Karlar Kraliçesi ve Prenses” filminin gösterimiyle başlayacak. Son gün, Yazar ve Yayıncı Gülşah Koryürek’in saat 13.00’deki “Okuma Atölyesi” etkinliği ile devam edecek. 15.00’de ise “Altın Gaga ve Macera Çetesi” filmi yayınlanacak. 17.00’de ise Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın “Yönetmenlik Atölyesi” adlı etkinliği düzenlenecek. Festivalin son etkinliği ise saat 18.00’de başlayacak olan “Ejderham ve Ben” filminin gösterimi olacak.

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