2. Uluslararası Sille Sempozyumu başlıyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Anadolu’nun önemli tarihi ve kültür miraslarından, Sille’nin konuşulacağı 2. Ulusal Sille Sempozyumu 25 Ocak’ta başlıyor. Sempozyumda aynı zamanda Konya ve Sille Hazineleri Sergisi de yer alıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin öncülüğünde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Silleyi Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği, Kapadokya Araştırma Merkezi, Yunanistan Sille Derneği, Küçük Asya Araştırmaları Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan 2. Ulusal Sempozyumu başlıyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı 10 oturumda gerçekleşecek sempozyumda Türk ve Yunan 50 konuşmacı yer alıyor.

Geniş bir yelpazede ele alınacak olan Sille Uluslar arası 2. Sille Sempozyumu’nda Sille’nin coğrafi ve tarihi özelliklerinden, bugüne ulaşan eserlerin özel başlıklarda incelenmesine, imar ve koruma planı örneklerinden giyim kültürüne çok çeşitli ve geniş bir alanda ele alınacak olan Sille’nin geçmişten günümüze taşıdığı kültürel miras ortaya konulacak. Sempozyumda sunulan bildiriler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki cilt halinde kitaplaştırılarak kalıcı bir başvuru kaynağı oluşturacak.

KONYA VE SİLLE HAZİNELERİ SERGİSİ

Türkiye ve Yunanistan’dan çok sayıda eserin fotoğraflarının yer alacağı fotoğraf sergisinde ise fotoğraflar üç dilde (Türkçe Yunanca, İngilizce) açıklamalarıyla birlikte sergilenecek. Sergi, Konya’daki sempozyumun ardından yaklaşık 4 ay süreli olmak üzere Yunanistan’ın Kavala şehrinde tekrarlanacak.