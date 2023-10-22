1.Kapadokya Öykü Günleri yapıldı

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir’den çıkıp Türk dünyasının ortak dergilerinden biri olan Güfte Edebiyat iş birliği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen Kapadokya Öykü Günleri, ülkemizin değerli öykücü ve akademisyenleri ile edebiyatseverleri bir araya getirdi.

Mehmet UZEL(NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir’den çıkıp Türk dünyasının ortak dergilerinden biri olan Güfte Edebiyat iş birliği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen Kapadokya Öykü Günleri, ülkemizin değerli öykücü ve akademisyenleri ile edebiyatseverleri bir araya getirdi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen Kapadokya Öykü Günleri, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın açılış konuşması ile başladı.

Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri etkinlik ile birlikte edebiyat dünyasının değerli yazarlarını Nevşehir’de konuk etmekten mutluluk duyduklarını belirten Savran, “Söz gerçekten çok kıymetli. Medeniyetimizin, insanlık tarihimizin oluşmasında, bugünlere kadar gelmesinde sözün ve sözün ustalarının bunu yazıya dökmelerinin çok büyük önemi var. Bizler şuanda geçmişimiz ile bilgileri yazılı belgelerden ancak öğrenebiliyoruz. Sözü sadece söylemek yetmiyor, onu ustalıkla yazmak ve daha sonraki nesillere aktarmak gerekiyor. Bu konuda da edebiyatçılarımız, yazarlar gerçekten büyük bir misyonu üstleniyorlar.” dedi.

Savran’ın konuşmasının ardından Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da katıldığı panelin ilk oturumu Selçuk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Güfte Edebiyat Tataristan Temsilcisi Alsu Shamsutova’nın oturum başkanlığında gerçekleşti. Oturumda, son yıllarda art arda yayımladığı kuram kitapları ile genç yazar adaylarına yol gösteren eleştirmen ve öykü yazarı Necip Tosun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yivli ve Güfte Edebiyat Öykü Editörü Zafer Çarboğa birrer konuşma yaptı.

Panelin ikinci oturumu ise edebiyatımızda son yıllarda yeni bir tür olarak varlığını kabul ettiren “küçürek öykü” ye ayrıldı. Yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın başkanlık ettiği Küçürek Öykü Oturumu’nda küçürek öykü yazarı Arzu Özdemir ile küçürek öykü yazarı ve Güfte Edebiyat Yazı İşleri Sorumlusu Veli Ay konuşmalarını yaptı.

Kapadokya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Duygu Oylubaş Kaftar’ın başkanlık ettiği son oturumda ise sırasıyla çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı, öykücü Mehmet Fırat Pürselim, şair ve yazar Şifanur Özçelik Şirin ile ödüllü yazar Esra Kahya konuştu.