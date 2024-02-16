100. yılı sergiyle taçlandırdılar

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Estonya ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı dolayısıyla Estonyalı sanatçı Marcus Kasemaa’nın ‘Figürler’ isimli sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Estonya Ankara Büyükelçisi Vanio Reinart da yer aldı.ANTALYA (İGFA) - Estonya ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleyen sergi Muratpaşa Belediyesi’nin ana hizmet binasında yer alan Fikret Otyam Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışta Başkan Uysal ve Büyükelçi Reinart’ın yanı sıra Estonya Antalya Fahri Konsolosu Ethem Okudur, Estonya Dışişleri Bakanlığı Antalya temsilcisi Deha Erpek de yer aldı.

Başkan Uysal, açılış konuşmasında milletler arasında yakınlığın artırılması ve güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Büyükelçisi Reinart ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin 100’üncü yılını kutlarken “İstikrarlı ve mükemmel ilişkiler zor zamanlarda çok değerlidir. Türkiye'yle dostluğumuzu çok takdir ediyoruz” dedi.

Sergi, 3 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek. Estonyalı sanatçı Kasemaa’nın eserlerinde kullandığı yüzsüz figürler toplumdaki baskı, şiddet, aptallık, sığlık, ikiyüzlülük, kibir, şövenizm gibi konuları irdeliyor.