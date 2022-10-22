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10. Boğaziçi Film Festivali başladı

KÜLTÜR-SANAT 22.10.2022, 09:30
10. Boğaziçi Film Festivali başladı

Bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali, Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen açılış töreni ve Michal Blaško’nun “Victim” filminin gösterimiyle başladı.İSTANBUL (İGFA) -  Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 10. Boğaziçi Film Festivali’nin açılış töreni 21 Ekim Cuma günü Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. Açılış töreninde usta yönetmen Lav Diaz’a “Onur Ödülü” takdim edildi.

Festival programının da tanıtıldığı gecede ilk konuşmayı Boğaziçi Film Festivali ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer yaptı. Şanlıer, konuşmasında “Ülkemizde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinliklerin en önemlilerinden birisi olmayı, festivaller için kısa sayılacak bir sürede başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Ayrıca festivalin artık çift rakamlara ulaştığını vurgulayarak, 10 yıl önce hedefledikleri noktaya gelmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Festivale destek olan tüm kurumlara ve sponsorlara teşekkür eden Şanlıer, festival ekibine de teşekkürlerini ileterek kendilerini sahneye davet etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu'nun kültür ve sanatın kalbi olduğunu belirterek, “Sanatın doğduğu yer olan Beyoğlu'nda böylesine anlamlı bir festivali gerçekleştirmek büyük bir mutluluk.” dedi. Yıldız, festivalin 11’inci yılında da Beyoğlu’nda buluşma temennisinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan yaptığı konuşmada, sinemanın önemli bir toplayıcı rolü olduğunu vurgulayarak, “Anlatacak, yapacak çok iş var. Bu ekip de sanat uğruna, sinema ve dünyanın kültürlerini birbirine tanıtmak uğruna büyük gayretler gösteriyor. İyi ki bu çabanın içine giriyorsunuz.” diye konuştu.

LAV DIAZ'A ONUR ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından Filipinli yönetmen Lav Diaz’a “Onur Ödülü” verildi. Diaz’a ödülünü Boğaziçi Film Festivali ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer takdim etti. Şanlıer, çağdaş sinemanın en önemli seslerinden biri olan Lav Diaz’ın, anlattığı destansı portreleriyle dünya sinemasına adını altın harflerle yazdığını ve kendisini Boğaziçi Film Festivali’nde ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Lav Diaz, sinemanın değiştirici gücüne işaret ettiği konuşmasında, dünyada yaşanan savaşlara da dikkat çekerek, “Savaşa rağmen sinema başarılı olacak.” dedi.

Konuşmalar ve ödül takdimi sonrası, açılış filmi olan “Victim”in gösterimine geçildi. Gecenin sunuculuğunu ise Koray Abay gerçekleştirdi. Törende ayrıca Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tarafından Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Rafet Fatih Özgür’e ve Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer tarafından Anadolu Ajansı Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş ile TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol’a plaket takdim edildi.

22 EKİM PROGRAMI

10. Boğaziçi Film Festivali’nin ikinci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler ile özel gösterimler gerçekleşecek. Atlas 1948 Sineması’nda saat 13.00 seansında Ümran Safter’in “Kabahat”, 16.00 seansında Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik’in “Tebessüm”, 18.30 seansında Özcan Alper’in “Karanlık Gece” filmleri seyirciyle buluşurken;21.00 seansında Lav Diaz’ın “When The Waves Are Gone” filminin özel gösterimi yapılacak.

AKM Yeşilçam Sineması’nda saat 13.00 seansında Nihan Belgin’in “Karanlık Kutunun Doğu Serüveni” ve Mehmet Güreli’nin “Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner” sinemaseverlerle bir araya gelirken; 21.00 seansında Biket İlhan’ın “Bir Hekimin Anıları” filminin özel gösterimi gerçekleşecek. Sinemaseverler, Kadıköy Sineması’nda ise 13.00 seansında Miloš Pušić’in “Working Class Heroes”, 18.30 seansında Mihai Mincan’ın “To The North”, 21.00 seansında Lola Quivoron’ın “Rodeo” filmlerini izleyebilecekler. Aynı sinemada 16.00 seansında ise Ildikó Enyedi’nin “The Story of My Wife” filminin özel gösterimi olacak.

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