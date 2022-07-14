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'Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar' belgeseli seyirciyle buluştu

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılına özel belgesel hazırladı. "Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar" adlı belgeselin ilk gösterimi Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı. Gösterime İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İSTANBUL 14.07.2022, 11:25
'Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar' belgeseli seyirciyle buluştu

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar" belgeselini seyirciyle buluşturdu.

Atlas Sineması'ndaki gösterime, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler katıldı.

Gösterim öncesi konuşan Vali Yerlikaya, milletlerin hayatında tarihin akışını değiştiren hayati anların olduğunu belirtti:

"Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan Malazgirt Zaferi'miz tam da öyledir. Tıpkı 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapatan 30 Ağustos Zaferi'miz gibi. Bu zaferlerimiz, herhangi bir gün değil, milletimizin hafızasından asla silinmeyecek birer abidedir. Ve 15 Temmuz 2016 tarihi… Milletimizin acıyla, gözyaşıyla, cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destandır. Bu destanı vazgeçmeyenler ve gerisini asla düşünmeyenler yazmıştır."

"O karanlık gece aydınlığa çıkana dek birçok kahramanlık öyküsü yaşandı"

15 Temmuz'da bugüne kadar Türkiye'de emsali görülmemiş bir darbe girişimi yaşandığına dikkati çeken Yerlikaya, 15 Temmuz'un Türk siyasi hayatının en büyük kırılma noktalarından biri olarak tarihe geçtiğini aktardı.

İhanet gecesinde yüzbinlerce cesur yüreğin meydanlara koşarak milli iradesine sahip çıktığını söyleyen Yerlikaya, şu sözleri kullandı:

"Elbette ki o karanlık gece aydınlığa çıkana dek birçok kahramanlık öyküsü yaşandı. Milli Mücadele'nin unutulmaz ismi Nene Hatun'dan Boğaz Köprüsü girişinde şehit edilen 4 çocuk annesi Ayşe Aykaç'a… Dumlupınar'da şehadete eren ve son nefesini oğlu Onbaşı Mehmet'in kucağında veren Çetmili Kara Ali Çavuş'tan 'Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik.' diyerek darbecilere karşı koyarken şehit düşen 21'indeki Batuhan Ergin'e kadar… Tüm kahramanlarımızda aynı feraset, aynı dirayet ve aynı maneviyat hakimdi. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.' sözlerindeki gibi, bu birlik ve beraberlik Çanakkale'de de Sakarya'da da 15 Temmuz'da da böyle olmuştur işte. Ve inşallah ilelebet böyle olacaktır. 15 Temmuz'u sizlerin şahitliğinde asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu da bizim sözümüz olsun."

Vali Yerlikaya, "Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar" belgeselinin yapımında emeği geçenleri tebrik ederek, "15 Temmuz darbe girişiminde 'liderlik nasıl olur' tüm dünyaya gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu kutlu yürüyüşün ruhu olan aziz milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Kahramanlarımızın hatıralarını yaşatmak istedik"

Belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç ise yaklaşık 6 yıldır çalıştıkları bir belgesel olduğuna değinerek, "15 Temmuz'un en önemli kahramanları şehit ve gazilerimizin aileleriyle görüştük. Kahramanlarımıza bir saygı olarak onların hatıralarını yaşatmak istedik. İstanbul Valiliğimize de ev sahipliğinden ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren belgeselin görüntü yönetmenliğini Said Küçükşahin, proje sorumluluğunu Yılmaz Aydın üstlendi.

Belgeselde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine karşı şehadete yürüyenlerin, gazilerin ve geride kalanların birbirinden farklı hikayeleri anlatılıyor.

Darbe girişimini tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren belgeselde, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FaceTime bağlantısı kuran gazeteci Hande Fırat'ın yanı sıra birçok şehit ailesi ve gaziler ile röportajlar yer alıyor.

#Türkiye AşkınaGeride Kalanlar #belgesel #İstanbul Valisi #Ali Yerlikaya
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