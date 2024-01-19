Kurum "Bizde söz namustur" diyerek gençlere müjdeyi verdi

İstanbul’un 39 ilçesinde açacakları ofisler ve eğitim atölyeleri ile gençlerin eğitimlerine katkı sunacaklarını belirten Murat Kurum, ‘’Burada hem spor yapabilecekler hem ders çalışabilecekler hem de kütüphanelerimizde zaman geçirebilecekler.’’ şeklinde konuştu. İşini kurmak isteyen gençlere destek olacaklarını belirten Kurum, mevcut İBB yönetiminin Mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusu ile ilgili soruya ‘’Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’ sözleriyle yanıtladı.

"İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE OFİSLER VE EĞİTİM ATÖLYELERİ AÇACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Akademi Beyoğlu’nda gençlerle buluştu. Gençlere okul hayatları ve sonrasında her türlü desteği vereceklerini belirten Kurum, ‘’Açacağımız ofisler ve atölyeler ile gençlerin eğitimine katkı sunacağız.’’ dedi. Ders çalışmanın yanı sıra gençlerin bu ofislerde spor yapıp kütüphaneden de faydalanabileceğini belirten Kurum, ‘’İşini kurmak isteyen gençlerimize destek olacağız.’’ diye sözlerini sürdürdü.

"BİZDE SÖZ NAMUSTUR 1 NİSAN'DA GENÇLERE TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Mevcut İBB yönetiminin ulaşım Mecliste alınan karara rağmen uygulamadığı toplu ulaşımda yüzde 40 indirim konusunda Murat Kurum, ‘’Bizde söz namustur. Verilen sözleri tutmak zorundayız. O yüzden 1 Nisan’da toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını uygulayacağız.’’ diyerek gençlere müjde verdi.

Murat Kurum Akademi Beyoğlu’ndaki gençlerle birlikte Çanakkale Türküsü’nü söyledi.