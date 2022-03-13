İstanbullular kar bitmedi dikkat edin! Vali Ali Yerlikaya saat verdi
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklama geldi. Kar yağışı için saat veren Yerlikaya, Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için uyarıda bulundu.
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken Vali Yerlikaya'dan önemli bir açıklama geldi. Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.
Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.
Öte yandan İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.
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