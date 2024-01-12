İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı
İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması beklenirken AKOM, vatandaşları gizli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uzun süreden beri İstanbul’da beklenen kar yağışı için geri sayıma geçildi.
Megakentte bugün öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığından (AKOM) uyarı geldi.
AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi.
KAR UYARISI
Bugün ise öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı olacağı ve yağışın yarın da etkili olacağı ifade edildi.
SICAKLIK 5 DERECE ALTINDA
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.
‘GİZLİ BUZLANMA’ UYARISI
AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.
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|17
|19
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|O
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|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
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|40
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|20
|40
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|6. West Ham United
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|34
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|20
|31
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|20
|29
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|20
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|20
|21
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|20
|20
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|19
|19
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|20
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|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
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|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
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|19
|32
|7. Real Betis
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|28
|8. Getafe
|19
|26
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|19
|26
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|19
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|17
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|19
|15
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|19
|11
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