İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu gece yarısı itibarıyla ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişler yaşanması bekleniyor.

Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM, İstanbulluları ani ve etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.