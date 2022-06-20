Zülfü Livaneli'nden II. Abdulhamid kitabı

Kültür ve sanat dünyamızın değerli ismi Zülfü Livaneli’nin, tarihin en tartışmalı dönemlerinden birine ve o dönemin başkahramanı olan II. Abdülhamid’e dair epik bir anlatım sunduğu “Kaplanın Sırtında”, ön siparişe açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Saltanatının üzerinden bir asırdan uzun bir süre geçse de tartışılmaya devam eden II. Abdülhamid’e yeni bir bakış açısı sunan “Kaplanın Sırtında” romanı, beş yıllık bir çalışmanın ardından okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Birçok kişi ideolojik eğilimlerine göre kendi Abdülhamid’ini yaratırken, Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı “Kaplanın Sırtında” romanında, tartışmaların ardındaki gerçek insan ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

“Kaplanın Sırtında”, Osmanlı mülkünü otuz üç yıl boyunca demir yumrukla yöneten sultanın “hal’ edilmesi”nin ardından II. Abdülhamid ve ailesinin yaşadıklarına odaklanıp; halen merak edilen istibdat dönemini, siyasetin yanı sıra bir hükümdarın iç dünyasıyla da ele alıyor. Selanik sürgünü günlerinde geçen “Kaplanın Sırtında”, İttihatçı Doktor Hüseyin Atıf Bey ile II. Abdülhamid’in diyaloglarına da yer verirken, ezber bozan bir yaklaşımla tarihin en çetrefilli sayfalarına yeni notlar düşülüyor.

İnkılâp Kitabevi etiketiyle basılan romanın arka kapağında İlber Ortaylı, Taner Timur ve Ali Yaycıoğlu gibi önemli tarihçilerin görüşlerine yer verilirken, kapak illüstrasyonları da tarih profesörü Ali Yaycıoğlu’nun imzasını taşıyor.