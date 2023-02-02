Zühtü Arslan 3. kez AYM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’na üçüncü kez seçilen Zühtü Arslan'ı kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'a gönderdiği mesajda, kendisine tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

Hatırlanacağı gibi, Yüksek Mahkeme'nin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başlamıştı.

AYM’de, Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı.Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun, yani 8’inin oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.