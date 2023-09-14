Zorunlu karşılık oranına 'Merkez' ayarı!

6 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat hesapları için Merkez Bankası zorunlu karşılıkları 10 puan artırarak yüzde 25’e çıkardı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25’e yükseltildi.

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlenirken; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli yüzde 8 olarak belirlendi.

Hatırlanacağı gibi daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.