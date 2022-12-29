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Zonguldak ve Kocaeli'deki 'şiddet' olaylarına MEB'den soruşturma
GÜNDEM 29.12.2022, 15:20
Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi ile Kocaeli İzmit’teki öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına yönelik müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zonguldak Ereğli’deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız 'her türlü şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir” ifadeleri yer aldı.
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