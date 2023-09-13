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Zonguldak Ereğli'de maden ocağında göçük
GÜNDEM 13.09.2023, 15:59
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, göçükten 4 kişinin etkilendiğini, bir kişinin ağır yaralandığını, kurtarma çalışmalarını sürdüğünü söyledi.ZONGULDAK (İGFA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1701936996464148572
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