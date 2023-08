Zonguldak enerjinin merkezi oluyor

Zengin kömür yataklarıyla yıllarca Anadolu'yu ısıtan Zonguldak'ın şimdi kıyılarında çıkan doğal gaz ile Türkiye'yi ısıtacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zonguldak enerjinin merkezi haline gelecek" dedi.ZONGULDAK (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezi ve İl Başkanlığı’nın organize ettiği “Şehir Buluşmaları” kapsamında “Kara Elmas” diyarı Zonguldak’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan ve toplantılara katılan Bakan Uraloğlu, yapılan yatırımlara değindi, Zonguldak’ın da bu yatırımlardan payını aldığını, son 21 yılda ulaşım ve iletişim yatırımlarına yaklaşık 39 milyar 411 milyon lira harcadıklarını söyleyerek, artık yerinde sayan değil, kutlu dava yolunda daha da güçlenen bir Türkiye’nin olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, yapılan her yol, okul, hastane, köprü, fabrika, denizlere indirilen her bir gemi, göklere yükselen her bir SİHA, raylarda hikayeler yazan her bir milli tren, uzay vatanımızda kapsama alanımızı genişleten her bir uydunun, kutlu davamıza sahip çıkıldığının göstergesi olduğunuj belirterek, "Bu başarılar düşmanlarımızın yerinde sayan bir Türkiye hayallerinin boşa çıktığının en büyük kanıtıdır. Ortada büyük bir resim var. Güçlü Türkiye resmi”" dedi.

Bakan Uraloğlu, iktidarın hizmetlerinin saymakla bitmediğini ve Türkiye Yüzyılına yakışan hizmetleri ortaya koyduklarını kaydederek, tüm bu yatırımlardan “Kara Elmas” şehri Zonguldak’ şehrinin de payına düşeni aldığını belirtti

Bakan Uraloğlu, "“Son 21 yılda Zonguldak’'ın ulaşım ve iletişim yatırımlarına yaklaşık 39 milyar 411 milyon lira harcadık. Zonguldak’taki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımıza da hız katarak devam ediyoruz. Artık Zonguldak sadece bir maden şehri olarak anılmıyor. Kıyılarındaki doğalgaz kuyuları ile bir enerji şehri olarak görülüyor. Zonguldak yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi doğal gazıyla Türkiye'’yi, milleti ısıtacak, fabrikalara enerji sağlayacak. Zonguldak, inşa ettiğimiz tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve faaliyete geçen dev Filyos Limanı ile uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye’yi dünyaya bağlayacak. Zonguldak emeğin başkenti olarak zirvedeki yerini koruyacak”" diye konuştu.

YENİ DEMİRYOLU PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Bakan Uraloğlu, “Zonguldak’'ın demiryolu ağının gelişmesi için de büyük projeler hayata geçirdiklerini belirterek, "İl sınırları içerisindeki 71 km’lik demiryolu hattının tamamını yeniledik. Zonguldak Gar Binasının komple tadilatını yaptık. Irmak-Karabük-Zonguldak Rehabilitasyon ve Sinyalizasyon Projesi ile demiryolu ağının hepsini yeniledik. Şimdi Irmak-Karabük-Zonguldak Elektrifikasyon Projesi ile hattı elektrikli hale getirecek çalışmalara başladık. Aynı şekilde Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesine İltisak Hattı Bağlantısı da sağlayacağız. Karasu Limanı– Akçakoca –Ereğli Limanı-Bartın Limanı Demiryolunun revize, etüt projesini de tamamladık”" dedi.

Uraloğlu, Zonguldak'’tan ayrılmadan önce Fevkani Köprüsü ve Yeni Kavşağı ile Türkali Şantiyesi'nde de incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Zonguldak programı kapsamında; Zonguldak Valiliği ile Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret edip, Devrek Yolu ve Türkali Şantiyesi'nde incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldı.