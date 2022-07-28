Zirveden gelen 'Topuk Sesleri'

Sevilen şarkıcı Okan Tok, benim miladım dediği 7. Teklisi “Topuk Sesleri” ile müzikseverlerle yeniden buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Okan Tok yorumuyla “Topuk Sesleri” isimli eserin söz ve müziği Meltem Kurtoğlu imzası taşırken Akın İshakoğlu yönetmenliğinde klip çalışması tamamlandı.

Klip çalışmasında sevdiği erkek için box ringinde dövüşen iki kadın konu edilirken Okan Tok “ En çok keyif aldığım klip oldu iki kadının benim için dövüştüğünü izlemek egomu okşadı ve inanılmaz duygular yaşadım halen her gün 2 kez izliyorum. Sanırım bir erkeği mutlu etmenin yolu onun için mücadele etmekten geçiyor, bunu klip çekimlerimde hissettim” dedi. Önümüzdeki günlerde şarkısının remix versiyonunu da sevenlerine sunacağını ifade eden Okan Tok, ilk müzikteki hedefim çok iyi bir solist olmaktı ve bunu başardım. Yılmadan çalıştım ürettim, şimdi bambaşka bir Okan olarak herkesin karşısındayım, hayalim Ebru Gündeş ile düet yapmak, vurgusunu yaptı.