Zirve 23 tüm hızıyla sürüyor

Üniversite öğrencilerinin dünyada öncü projelere, kurumlara, markalara liderlik etmelerini sağlama hedefiyle İstanbul Volkswagen Arena’da düzenlenen Zirve 23, İki bin beş yüz öğrenciyi ağırlıyor.İSTANBUL (İGFA) - 23 Yetenek Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zirve 23, başarılı lider ve girişimcileri, Türkiye’nin yarınını yönetmeye talip gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerinin katıldığı Zirve 23’e dokuz liderlik teması damgasını vuruyor: “Belirsizlik”, “Şüphe”, “Denge”, “Huzur”, “Vicdan”, “Merak”, “Tutku”, “Cesaret” ve “Devrim”…

Bu sene “İzleme, İzini Bırak” mottosuyla düzenlenen Zirve 23, gençlere, ‘gerçek deneyim odaklı’ özel programıyla sesleniyor.

Zirvenin öğleden sonraki oturumunun ilk bölümünde yazar ve motivasyon konuşmacısı Stoyan Yankov “Merak”, oyuncu Demet Akbağ “Denge”, Cisco Türkiye CEO’su Didem Duru “Vicdan” ve CNN Uluslararası Diplomatik Editörü Nic Robertson “Cesaret” başlıkları altında başarı hikayelerini anlattı. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ise Zirve 23’te gençlere görüntülü mesaj ile seslendi.

“FAZLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK”

Günün öğleden sonraki oturumu Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile başladı. “Gerçekten büyük bir değişim dönemindeyiz. Gençlerimiz ve gelecekleri için derin etkileri olacak bir dönem. Kovid-19, iklim değişikliği ile ilgili iş birliğini küresel anlamda engelliyor. Paris İklim Anlaşması, gençlerin güçlendirilmesinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları istediğimiz geleceğe ulaşmamızda yardımcı olabilir. Fazla kaybedecek vaktimiz yok” sözleri ile Ki-Moon, gençlere seslendi.

“KİM OLDUĞUNUZU ANLAMAKLA BAŞLAMALISINIZ”

Dünyadaki bazı şirketlerin, çalışanlarını sadece bir ya da iki yıl şirket içerisinde tutmayı başarabildiklerine belirten Stoyan Yankov, “Her şeyin ‘acil’ olması, geri bildirim verilmemesi, takdir olmaması ve yöneticilerin tüm takdiri toplaması, şirketlerin çalışanlarını bünyesinde tutmasını engelliyor” dedi. Verimlilik ve insan öncelikli bir iş kültürünün, bu resimde yaratacağı değişime dikkat çeken Yankova, “Aslında gerçekten kim olduğunuzu anlamakla başlanmalısınız, gerçekten kimsiniz? Bununla başlamalısınız ve düşünce yapınızı değiştirdiğinizde hayatınızın değiştiğini göreceksiniz” dedi.

“SEYİRCİ, OYUNCU VE KENDİNİ DİNLEMEK ÖNEMLİ”

23 Yetenek Derneği’nin çok güzel bir girişim olduğunu paylaşan oyuncu Demet Akbağ, “Gelecek, siz gençlerin elinde. Bu nedenle ne kadar doğru, dengeli, hayallerinin peşinde koşan, mutlu bireyler olursanız; Türkiye daha güzel yerlere gider” dedi. Oyunculuk içerisinde her işte olduğu gibi dengenin olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Akbağ, “Oyunculuğun içinde denge; sahnedesiniz, rol, tiratlar… Seyirciyi dinliyorum, oyuncuyu dinliyorum, kendimi dinliyorum. Bunlar oyunculuk içerisinde çok önemli. Ancak seyirciyi, oyuncuyu ve kendimi dinlemenin bir dengesi olmazsa işimiz sekteye uğrar. Ben 12 yaşında hayal ettim. Başka hiçbir mesleğe kendimi yakın görmedim. İzlediğim bir tiyatro oyununda, gençlik oyununda; ‘o ben değilim’ diye oyundaki kızı kıskanmaktan çatladım” dedi.

“VİCDAN, HAYATTA DENGEYİ GETİRİYOR”

Gençlerle birlikte olmaktan çok keyif aldığı sözleri ile konuşmasına başlayan Cisco Türkiye CEO’su Didem Duru, “Aslında her şey kişinin kendisiyle başlıyor. Bana göre vicdanlı ve farkındalığı yüksek bireyler daha iyi insan olabiliyor. Ön beyin, yani akıl ve vicdan, yani ‘aydınlık taraf’ olarak beynimizi ikiye bölebiliriz. Aklımız bizi hayatta tutuyor; strateji oluşturarak, yeri gelince manipülasyon yaparak ya da duygusal olarak ya da çelişki olunca… Çünkü ikilemde kalınca, beyin bunu halledebileceğini söylüyor. Burada da vicdan devreye giriyor. Vicdanın devreye girmesi de hayattaki dengeyi getiriyor. Ön beyinin çok fazla devrede olması ise bireyi hissizleştiriyor” şeklinde konuştu.

Duru; tutkuyu yani keyif alınan şeyi bulup, değerlere sahip çıkarak, birey için sevilen şeye ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

“GİTTİĞİM YERLERDE BULDUĞUM, İNSANLARIN CESARETİ”

Cesaret hakkında düşüncelerini belirten, CNN International’ın savaş bölgelerinde tecrübeli Diplomasi Editörü Nic Robertson, “Cesaret ile ilgili çok düşünürüm. Korku hakkında da… Bu nedenle, insanların cesaret anlamında kat etmeleri gereken uzun bir yol olduğuna da inanıyorum” dedi.

Dünyada yaşananlarla ilgili hep bir heyecanı olduğunu ancak sahip olduğu mühendislik diplomasının anlamının, bir kapıyı açmaya ya da kapamaya yaradığını belirten Robertson; “Tercihim gazeteci olmak oldu. Çünkü dünyada yaşananlara karşı heyecanım var. Ülkelere gidiş sebebim bazen savaş, bazen deprem veya düğün ya da cenaze, yani herhangi bir neden olabiliyor. Ancak ne olursa olsun, gittiğim ülkelerde bulduğum şeylerden biri insanların cesareti oldu” dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Zirve 23, öğleden sonraki son kısmıyla devam ediyor.

23 SERÜVENİ NASIL DEVAM EDİYOR?

Zirve 23’e Türkiye’nin 80 ilindeki 201 üniversiteden 13 bine yakın başvuru yapıldı. Etkinliğe katılması için seçilen 2.500 üniversite öğrencisi seçildi. Bu gençleri, Zirve 23’ün ardından bir değerlendirme süreci bekliyor. Değerlendirme aşamasının tamamını başarıyla geçen 50 genç, “23’lü” olarak 2 yıllık programa katılacaklar.

Program süresince; Akademi 23, Atölye 23 ve sosyal sorumluluk projeleri gibi süreçlere dâhil olacak gençler, insan gelişiminin ‘kilit bir zamanı’ olarak değerlendirilen 20’li yaşlarda; 23 faaliyetlerini tecrübe ile birleştirerek bir serüvene dönüştürüyorlar. Gençler, 23 ile beraber saha gezilerine katılıyor, farklı sportif faaliyetleri deniyor, takım arkadaşları ile problem çözüyor, kendi girişimlerini oluşturuyor ve düşüncelerini açıklıkla ortaya koydukları paylaşım çemberlerinde buluşuyorlar.