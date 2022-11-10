Ziraatçiler Başkent’te buluştu
Zooteknist Ziraat Mühendisleri Ankara’da Buluştu. Zootekni Federasyonu’nun daveti üzerine ülkemizdeki ziraat fakülteleri zootekni bölümü öğrencileri, akademisyenleri, mezun zooteknist ziraat mühendisleri 10 Kasım haftasına özel Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Kafile Anıtkabir’deki törenler sonrasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde ‘Atatürk ve Tarım konulu’ konferansa katıldılar. Konferans Ankara Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ tarafından verildi.ANKARA (İGFA) - Açılış konuşmalarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dellal, ev sahibi olarak yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
Zootekni Federasyonu Gençlik Kolları Abdullah Berk Akkaş, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetin 2. yüzyılında ülkemiz hayvancılığı için, yeni ve donanımlı meslektaş kadrolarımızla Cumhuriyete yakışır evlatlar ve 1. vazifemize uygun çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Birçok okulumuzun kurucusu ilk üniversite ve fakültemizde bu tarihi salonda bunu bir kez daha belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Real Betis
|13
|24
|6. Atletico Madrid
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Villarreal
|14
|21
|9. Rayo Vallecano
|13
|21
|10. Mallorca
|14
|19
|11. Real Valladolid
|14
|17
|12. Valencia
|13
|16
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Sevilla
|14
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|14
|4