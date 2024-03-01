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“Ziraat odası gibi çalıştık”

GÜNDEM 01.03.2024, 13:03
“Ziraat odası gibi çalıştık”

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesislerin seri açılışları ara vermeden devam ediyor. Bunların beşincisi olan Örencik Sosyal Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Kırsal mahallelerimize verdiğimiz destekle adeta ziraat odası gibi çalıştık.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Mahalle meydanında düzenlenen törene katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, genç yaşlı kadın erkek her yaştan mahalleli tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç’ın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte İstanbul Örencik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Arslantürk ile Çömlekçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Çoban’ın da katıldığı törende konuşan Örencik Muhtarı Nurettin Bulut, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“BU TESİS BİRÇOK SIKINTIDAN KURTARDI”

Mahallenin ileri gelenlerinden emekli öğretmen Ali Rıza Güngör, Başkan Yalçın ile yeni tanıştığını belirterek, “Başkanımıza ve personele özellikle teşekkür ediyorum. Köyümüze birçok eser kazandırdı. Hele bu sosyal tesis köyümüzü birçok sıkıntıdan kurtardı.” dedi.

“BAŞKANIMIZ DEĞER KATIYOR”

MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, yapılan tesisin mahalleye hayırlı olmasını dilerken, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, “Tesisimiz hayırlı olsun. Mustafa başkanımız sağ olsun Örencik’e, kırsala, Talas’a ve Kayseri’ye değer katmaya devam ediyor. Bu değeri hepimiz yaşayarak idrak ediyoruz. Sizin desteklerinizle başkanımız inşallah hizmetlerine 5 yıl daha devam edecek gibi görünüyor. Desteğiniz sürdüğü müddetçe Örencik, Talas, Kayseri kazanacak.” diye konuştu.

“SOSYAL TESİSE İHTİYAÇ VARDI”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da böyle bir tesise mahallenin ihtiyacı olduğunu belirterek, "Beşinci sosyal tesisimizi açıyoruz. Büyüklerimiz bilir eskiden köy odaları olurdu. Çok ihtiyaca cevap veremezdi. Ancak yine de güzel görevler yapardı. Şimdi burada cenazeden nişan, düğün ve asker uğurlamaya kadar herkes bu tesisi kullanacak.” şeklinde konuştu.

ÖRENCİK’E DOĞALGAZ MÜJDESİ

Diğer başkan adaylarının da sosyal tesisi kullanmasının demokrasinin örneği olduğunu anlatan Başkan Yalçın, “İhtiyaç bitmez. Kepez’e gelen doğalgaz inşallah sene de buraya gelir herkes rahatlar. İhtiyaçlar her zaman gündeme getiren muhtarımıza teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizlerin emrindeyiz. Arkadaşlarım kırsala yaptığımız çalışmaların listesini hazırladılar tam altı sayfa. Koyun yıkamadan tohum desteğine kadar hizmet verdik. Bunlardan tarım makineleri desteğimiz devrim oldu. Ziraat odası gibi çalıştık.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK TESİS”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, “Böylesine değerli insanların yaşadığı mahalleye böylesine güzel tesisler yakışır. Sayın belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Muhteşem, örnek bir tesis olmuş. Bana göre tüm Türkiye’deki kırsal mahallelerde yapılması gereken örnek bir tesis.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Örencik Muhtarı Nurettin Bulut; Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç’a plaket takdim etti.

Daha sonra sosyal tesis dualar eşliğinde kurdelesi kesilerek hizmete girdi.

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