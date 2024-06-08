Ziraat Odası başkanlarından taban fiyatı açıklaması

Keşan'daki Ziraat Odası Başkanları buğday ve arpa ile ilgili açıklanan taban fiyatlarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu dile getirdiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ve Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan, İGFA Edirne temsilcisi Erdoğan Demir’e yaptıkları özel açıklama ile buğday ve arpa ile ilgili açıklanan taban fiyatlarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu dile getirdiler.

İşte Ziraat Odası Başkanlarının açıklamaları:

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Bende bir şokun içerisindeyim. 14 Mayıs’ta hep beraber, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız toplantı yaptık. Orada bir maliyet çıktı. Açıklanan fiyatlar biz çiftçileri memnun etmedi. Bu fiyatın en ivedi şekilde revize edilmesini talep ediyoruz. Böyle bir fiyat olmaz. Böyle bir fiyat maliyeti karşılamaz. Biz maliyetin altında bir fiyatla karşı karşıyayız. Yüzde 75 enflasyonun olduğu bir ülkede girdi maliyetlerinde yüzde 9’luk bir artışın olduğu ortamda bize reva görülen bu fiyat üretim yapan çiftçileri çok üzmüştür. Şu an biçim başlamadı. Verimin ne olacağını bilmiyoruz. Keşan’da 220 bin dekar alanda buğday ekimi var. Bu ekimi yapan çiftçilerimiz şu anda şok yaşıyorlar. Biz bu fiyatları bekliyorduk. Çünkü hükümet çok sessizdi. Zaten açıklamaları da çok sessiz oldu. İnternet üzerinden açıklandı. Yüksek bir fiyat olsaydı bütün basını toplarlar şov yaparlardı. Bu fiyatların bir an önce hükümetimiz tarafından revize edilmesini talep ediyoruz. Üretim maliyetimiz belli. Bu buğday üreten insanların iflası demektir. Bizim gücümüzü, bunlar güç olarak saymıyor. Artık gıda benim için hiç önemli değil. Fiyat verirken ‘dünya piyasası’ diyorlar ama girdi fiyatlarında ‘dünya piyasası’ maliyetleri yok. Biz çalışacağız, onlar yiyecek. Bu insanlara yazık, günah. Çiftçimiz emeklerinin karşılığını alamıyor. Alamamaya da devam ediyor. Destek verirsin ama yok. Bu hesabı yapan kişiler acaba tarım arazilerinde çalışma yapıyor mu? Ya da bizim gibi bir kuruluşun fikirlerine bir değer veriyor mu? Bizi kale almıyorlar. Almamaya devam etsinler. Biz yine üreteceğiz. İnadına üretim diyorum. Sonumuz üretici olarak karanlık. Bu fiyatlar tarımla uğraşan herkesi etkileyecek. Ben ziraat odası başkanı olarak bu fiyatın ivedilikle tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum. Bu fiyatı kabul etmiyoruz.”

Uzunköprü Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Kayalı’da yaptığı açıklama ile konuyla ilgili şunları söyledi. “TMO'nun açıkladığı hububat alım fiyatını kabul etmiyoruz. Üreticiyi desteklemek için kurulmuş kurumların işi enflasyonla mücadele değildir. TMO 6 Haziran günü maliyetin altında fiyat açıklayarak bir ilke imza attı. Bu fiyatın çiftçiyi üretimden kopartacağına ve üretimi durduracağına hiç kuşku yok. Bu yüzden açıklanan fiyatı kabul etmiyoruz. Yaklaşık 15 gün önce buğday maliyetinin 10,600 lira olduğunu beyan etmiştik. TUIK verilerinde bile %60 enflasyon artışı olmasına rağmen yapılan fiyat açıklaması kabul edilemez. Bu yüzden açıklanan fiyatı kabul etmiyor, fiyatların tekrar revize edilmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İpsala Ziraat Odası Hüseyin Darcan’da taban fiyat açıklaması ile şunları söyledi. “Üreticiler olarak bu fiyatları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu şekilde üreticimize siz bu işi yapmayın deniyor. Maliyet bedelinin altında taban fiyatı verilmesini başka bir şekilde düşünemiyoruz. Üreticilerimiz bir yıl boyunca emeklerinin karşılığını beklemektedir. Ama bu fiyatlar üreticilerimiz için bir hayal kırıklığı olmuştur. Bu yapılan yanlıştan dönülerek buğday ve arpa fiyatlarının revize edilerek yeniden açıklanmasını bekliyoruz. Bu da üreticimizin beklentisidir.”

Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan’da taban fiyatı ile ilgili şu açıklamayı yaparak şunları söyledi. “Açıklanan fiyatlar çiftçilerimizi üzmüştür, açıklanan bu fiyatların kabul edilmesi mümkün değildir. Fiyatların tekrar revize edilmesi şarttır. Bu fiyatlarla tarımın sürdürülebilmesi mümkün değildir. Bir yıl önce 8.25 TL olan buğday bu yıl 9.25 TL. Enflasyonun yüzde yüz olduğu bu durum da, geçen yıl mazot 21 TL, bu yıl 43 TL iken bu fiyata çiftçi gelecek yıl toprağını işleyemez. TZOB’un ortak çıkarmış olduğu maliyet fiyatı 10 lira 85 kuruştur. Açıklanmış olan bu fiyat maliyetin altında kalmıştır”