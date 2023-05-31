Zincirleme kaza Anadolu Otoyolu'nu kilitledi!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı kaza, Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre zincirleme kazaya; Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Yeşilyayla mevkisinde Y.B. idaresindeki 59 FB 336, H.A'nın kullandığı 06 DMS 368, H.C. kontrolündeki 34 CVD 663 ve S.A. yönetimindeki 57 KC 112 plakalı otomobiller karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler H.A. ve H.C. ile Ş.P, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık kapanan yol araçların yoldan kaldırılması sonucu araç trafiğine açıldı.