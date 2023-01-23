Zeytin tarlalarına dadandılar! 600 bin liralık hasatla kaçtılar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede her hasat döneminde yaşanan tarladan zeytin hırsızlığı olayları devam ediyor. Hırsızlar Orhangazi'de son bir ayda yaklaşık 600 bin liralık zeytini tarlalardan toplayarak kayıplara karıştı.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasadına devam edilen zeytin tarlalarında yaşanan hırsızlıklarında ardı arkası kesilmiyor.

Daha önceki günlerde de birçok kez tarladan zeytin hırsızlığının yaşandığı Orhangazi’de bu kez Çakırlı ile Keramet bölgesine dadanan hırsızlar son bir ayda toplamda yaklaşık 600 bin TL’lik zeytini tarlalardan toplayıp kayıplara karıştı.

"GÜNDÜZ VAKTİ GRUP HALİNDE TOPLUYORLAR"

Son olay akıllara durgunluk verdi.

Grup halinde gündüz vakti sahiplerinin olmadığı tarlalara giren hırsızlar, iddialara göre bu bölgeden farklı günlerde yaklaşık 600 bin TL değerinde zeytini toplayıp kayıplara karıştı.

Zeytinleri başkaları tarafından toplanıp çalınan üreticilerin ifadesine göre ise çoğu yabancı uyruklu kişilerin olduğu iddia edilen gruplar tarlalara gündüz vakti gelip kimsenin olmadığı zamanlarda zeytinleri topladıkları ortaya çıktı.

Bir başka tarlada ise zeytin toplayan hırsızları gören tarla sahibi ise, zeytinleri toplayanların o tarlanın sahibi tarafından toplatıldığını düşünerek, hırsızlara 'kolay gelsin' bile dediği öğrenildi.

Sabah zeytinlerini toplamak için tarlasına giden Çakırlı Mahallesi'nde bir vatandaş ise tarlasındaki zeytin ağaçlarının tamamının toplandığı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Bölgede zeytin hırsızlıklarının arttığını söyleyen üretici Cem Gümüş, "Bu yıl hırsızlardan bıktık. Sabah tarlaya gittik ağaçların tamamının topladıklarını gördük. Sadece benim zararım 100 bin lira. Çevremizdeki çiftçilerin zeytinlerini çalmışlar, Keramet Mahallesi'nde de çok fazla hırsızlık olayı olmuş. Zeytin bu sene para edince hırsızlarda boş durmuyor. Jandarmaya bildirdik , inşallah hırsızlar bulunur. Bunlardan bıktık artık diyerek" tepkisini dile getirdi.