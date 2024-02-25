Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda 2 terörist etkisiz!

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki son operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, pyalşımında, ""Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1761727252755054598