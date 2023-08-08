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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 terörist etkisiz halde
GÜNDEM 08.08.2023, 13:27
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerinde taciz ateşi açan 4 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ettiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1688821445311320064
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