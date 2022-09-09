Zeytin Dalı'ndan acı haber geldi... Tedavi altındaki yaralı asker 17. günde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin roketatar tacizinde yaralanarak 23 Ağustos'tan bu yana tedavi altında bulunan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın şehit olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Zeytin Dalı Harekâtı Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Uçakcı'nın şehit olduğunu duyuruldu.

Bakanlık şehit Uçakcı için yayımladığı taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.