Zeytin alanları tekliften çıkarıldı!

Zeytin alanlarında maden faaliyetlerine izin veren düzenleme torba kanun teklifinden çıkarıldı. Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine bugün 2. madde üzerinden TBMM Ticaret ve Sanayi Komisyonu'nda devam edilecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, özelleştirilen limanların sözleşmelerinin 49 yıla uzatılması, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri, TEDAŞ'a borçların yapılandırmasına yönelik düzenlemeleri de içeren "torba kanun" teklifinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Altunyaldız, Muğla'dan gelen bazı zeytin üreticileri, sendikalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, salonun fiziki açıdan yetersiz kalması nedeniyle komisyon toplantısının, daha büyük olan Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna alınmasına karar verdi.

CHP ve HDP milletvekilleri toplantıya, zeytin dallarının yanı sıra "zeytinime dokunma" ve "milliyetçilik, limanına sahip çıkmaktır" yazılı dövizlerle katıldı.

Görüşmelere geçmeden değerlendirmelerde bulunan Altunyaldız, içinde bulundukları dönemin bir yandan iklim değişikliği diğer yandan da jeopolitik gelişmelerle birlikte gelen sınamalarla mücadele etmelerini gerektirdiğini söyledi.

Teklifte vatandaşlara destek olacak düzenlemelerin de yer aldığını anlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Kanunla birlikte doğrudan belli konuları düzenlemek suretiyle de bazı borçlu vatandaşlarımızın borçlarını terkin etmeye dönük hükümler de getirmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın TEDAŞ'a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına etkin yapılandırma imkanı getirerek sınai ticari ve tarımsal faaliyetleri canlandırmayı hedefliyoruz. Kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle yaklaşık 55 bin elektrik abonesine yansıyan elektrik tüketiminden kaynaklı yaklaşık 624 milyon liranın borcunu terkin ediyoruz. Ayrıca 2012 yılı öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçlarından da 1 milyar 707 milyon liralık prim borcunu terkin ediyoruz."

Toplantının başında CHP ve HDP milletvekilleri, usul tartışması açılmasını istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini, geri çekilmeyecekse de tali komisyonlardan görüş alınmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,"Komisyon üyesi ve teklif sahibi arkadaşlarımız uygun görürse zeytinlikle ilgili 1. madde konusunda geri çekme önergelerini verecekler. Bu kanun teklifinden de 1. maddenin çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise komisyonun, Meclis'teki diğer komisyonlardan pozitif ayrıştığını; üyelerinin birbiriyle olan yaklaşımlarının yanı sıra ülke menfaatiyle ilgili konularda birbirlerini ikna edebilen ve yanlıştan kolay döndürülebilen bir komisyon olduğunu söyledi. Özel, "Görüşmekte olduğumuz torba, bir anayasal suç torbası. Üç tane madde var. Belki o konuda komisyonun farklı tasarrufları olabilir. Ne kadar doğruya yaklaşılırsa ne kadar yanlışlardan dönülürse memnun oluruz." şeklinde konuştu.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla komisyona sunulan önergeyle, zeytinliklerde madencilik faaliyetine ilişkin düzenlemeleri içeren 1. madde, oy birliğiyle kanun teklifinden çıkarıldı.

Komisyon, görüşmelere teklifin 2. maddesi üzerinden bugün devam edecek.