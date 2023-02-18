Zeynel Emre'den aşevine ziyaret

Kocaeli İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedeler için kurulan aşevini CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ziyaret ettiHATAY (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli olup 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk günlerinden itibaren depremden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, gerek yardım tırları ve gerekse kurduğu mutfak ile yaraların sarılmasına bir nebze de olsa yardımcı oluyor.

DEFNE İLÇESİNDE AŞEVİ KURULDU

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depremin yaşandığı şehirlerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan aşevini CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ziyaret etti. Bölgede görev yapan İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Emre’yi ağırlayarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.