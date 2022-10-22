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Zeydan Karalar muhtarlarla buluştu

GÜNDEM 22.10.2022, 10:00
Zeydan Karalar muhtarlarla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarları yol arkadaşları ve paydaşları olarak gördüklerini bildiren Başkan Zeydan Karalar, yapılan, devam eden ve yapılacak işlerle ilgili bilgi verdi, Adana için uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.ADANA (İGFA) - Muhtarlar Günü’nü kutlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, borcu gelirinden 4 kat fazla olan bir belediyeyi, 3 buçuk yılda geliri borcundan fazla hale getirdiklerini belirterek mali mucizenin nasıl meydana geldiğini anlattı.

Adana’da arzu edilen işlerin tamamının yapılabilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesi’nin gelirinin daha da artması gerektiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, kentin vergi gelirlerinin yükselmesi için iş adamlarıyla birebir görüşmeler yaparak, belediyenin gelirini ayda 56 milyon lira artırdıklarını açıkladı. Gelir arttıkça belediyenin borç ödeme ve hizmet yapma gücünün de arttığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, ivmeyi yükseltmeye devam edeceklerini anlattı.

EN BÜYÜK MUTLULUĞUM HALKA HİZMET ETMEK

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin her geçen gün bir öncekinden daha iyi olacağına vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, halka hizmet etmenin en büyük mutluluğu olduğunun altını çizdi. Yapılan hizmetlere rağmen eksikleri de tamamlamaya kararlı olduklarının altını çizen Başkan Zeydan Karalar, önümüzdeki yıl muhtarlara bilgisayar hediye edeceklerini duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, “Çanakkale’de efsaneler yaratan, Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin kahramanı, ülkeyi emperyalistlerden temizleyen, bu güzel Cumhuriyeti kurup bize bahşeden Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur” dedi.

“VATANINI EN ÇOK SEVEN İŞİNİ EN İYİ YAPANDIR”

Kurtuluş Savaşı’nın yapılması yolunda Mustafa Kemal Atatürk’e ilham veren kentin belediye başkanı olarak, Ulu Önder’e layık olmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, muhtarlarla birlikte yol yürümeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Zeydan Karalar konuşmasını, “Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır” sözüyle bitirdi.

Programın ardından muhtarlar Başkan Zeydan Karalar’a sorunları ve taleplerini iletti. Başkan Zeydan Karalar da gerek bizzat ilgilenerek gerek hazır bekleyen ilgili bürokratlarıyla muhtarları görüştürerek, ihtiyaçların giderilmesi için planlama yaptı.

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