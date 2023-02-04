Zeydan Karalar'ın ağzından 'bal' damladı

Başkan Zeydan Karalar Kozan’da bal üreticileriyle, mevsimlik tarım işçileriyle, kadınlarla ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halkın sorunlarını yerinde görme ve problemleri birinci ağızdan dinleme kararlılığını sürdürüyor. Başkan Zeydan Karalar, Kozan’da bir dizi ziyaret, inceleme ve görüşme gerçekleştirdi. Kozan’da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan ve görüş alışverişinde bulunan, sohbet eden, sorunları dinleyen Başkan Zeydan Karalar, bal üreticileri, mevsimlik tarım işçileri ve kadınlarla da bir araya geldi.

Cumhuriyetin, kadını, hayata dair her alanda var eden bir yönetim şekli olduğunu vurgulayan ve Cumhuriyetin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, Kozan’da yapılan ve yapılacak hizmetlere değinerek, geniş yelpazede bilgi aktardı.

Kozan’a yapılan kreşler, parklar, yol, altyapı ve üstyapı hizmetlerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, Kozan’ın köylerinde 40-50 yıldır çözülmeyen problemlerin halledildiğini belirtti. Her şeye rağmen eksiklerin bulunduğunu ama hepsinin çözümü için çalışmaya devam etiklerini ifade etti.

ZOR KOŞULLAR BÜYÜK EMEKLE GERİDE KALIYOR

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni çok zor şartlarda devraldıklarını ama aradan geçen sürede mali disiplin ve yönetim anlayışı değişikliği ile borçlanmadan hizmet edebilir hale geldiklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, her geçen gün daha iyi hale geldiklerini bildirdi.

Yedigöze Barajı’ndan bölgeye su getirecek çok önemli bir projeyi de hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, Kozan’a bir de arıtma yapacaklarını dile getirdi.

Halkın parasını en iyi şekilde koruyarak hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Allah bize güç verdikçe, sizler de bana güvendikçe bu kardeşiniz sizin için gece gündüz çalışmaya devam edecek” dedi.

Toplantıya katılan üreticilerin, işçilerin ve kadınların sorularını da yanıtlayan Başkan Zeydan Karalar, halkın ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

Sokak canlıları sorununa da değinen Başkan Zeydan Karalar, problemin; kısırlaştırmanın büyük oranda artırılmasıyla mümkün olacağını, ilçe belediyeleriyle dayanışma içinde olunması gerektiğini söyledi.

Bal üreticileri ve halk, Kozan ilçesine ve üreticilere yönelik desteklerinden ötürü Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür ettiler.