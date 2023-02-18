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Zeydan Karalar halkın emrinde

GÜNDEM 18.02.2023, 15:45
Zeydan Karalar halkın emrinde

Zeydan Karalar ağır yıkımın meydana geldiği Hatay’da, İstanbul BB Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı, Hatay merkez ve ilçeleri gezdi.ADANA (İGFA) - Hatay merkez ve ilçelerde incelemelerde bulunan Başkan Zeydan Karalar, Adana’daki çalışmalarını tamamlayarak komşu kente yardıma koşan arama kurtarma ve diğer Büyükşehir ekiplerini de ziyaret etti, kentte özveriyle çalışıp halkın yaralarını sarmaya çalışan herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yarattığı tahribat 10 şehirde halkın büyük yıkım yaşamasına neden olurken, kendi yaralarını sarmaya çalışan şehirler, eş zamanlı olarak, felaketi daha ağır yaşayan kentlere destek için çaba gösteriyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana’daki arama kurtarma ve depremzedelere destek çalışmalarına bütün olanaklarıyla katılmasını sağlarken, komşu şehirlerde yaşayan insanların da yaralarını sarmak için çalışıyor.

Hatay’da kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya katılan Başkan Zeydan Karalar, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte, Hatay merkez ve yıkımın ağır yaşandığı ilçelerde inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da görev yapan arama kurtarma ekiplerini ve diğer destek ekiplerini de ziyaret etti, ayrıca gün boyu yaptığı incelemelerde depremzedelerin son durumunu gördü, ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

HATAY DOKUSUNU, YAPISINI KORUMALI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı konuşmada, Hatay’dan dışarıya başlayan göçün kalıcı olmasını engelleyecek önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, Hatay’da deprem sonrası mücadelenin başarılı olmasının Türkiye’nin geleceği açısından da çok önemli olduğunu belirterek, “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Eksikleri bize bildirsinler, elimizde ne varsa gönderelim. Hatay halkının, Türk halkının yanındayız, emrindeyiz” dedi.

Samandağ Cemal Gürsel Mahallesi’nde, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla kurulacak çadır kent çalışmalarını da inceleyen Başkan Zeydan Karalar, toplamda 130 çadır, 170 yataklık bir hizmetin depremzedelerle buluşturulacağını söyledi ve hayırseverlere teşekkür etti.

Başkan Zeydan Karalar gün boyunca Hatay ve ilçelerinde incelemelerde bulundu…

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