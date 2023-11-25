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Zeydan Karalar Adana köylerini geziyor
GÜNDEM 25.11.2023, 13:45
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesinde Kılıçlı, Kızılkaş, Boztepe, Karayusuflu, Çiçekli ve Eğeciuşağı köylerini ziyaret etti, halkla buluştu.ADANA (İGFA) - Köylerde hemşehrileriyle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, talep ve sorunları ilk ağızdan dinledi, misafirperverlikleri için köy sakinlerine teşekkür etti.
Köy sakinlerinin son derece sıcak karşıladığı Başkan Zeydan Karalar, göreve geldiklerinden bu yana kent genelinde yapılan hizmetlerden bahsetti ve halka daha fazla hizmet etmeye kararlı olduklarını söyledi.
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