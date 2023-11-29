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Zengibar Yürüyüş Yolu turizme kazandırıldı

GÜNDEM 29.11.2023, 18:33
Zengibar Yürüyüş Yolu turizme kazandırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini turizme kazandırmak ve Konya’daki turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla Hadim, Taşkent ve Bozkır İlçelerini içine alan 102 kilometrelik tarihi Zengibar Yürüyüş Yolu’nda yürütülen keşif, rota kaydı, yön levhaları ve düzenleme çalışmalarını tamamladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır, Hadim ve Taşkent ilçelerini kapsayan 102 kilometre uzunluğundaki Zengibar Yürüyüş Yolu’nu turizme kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık geçmişiyle Konya’nın birçok doğal ve kültürel zenginliklere sahip olduğun belirterek, bu zenginlikleri korumak ve turizme kazandırmak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Tarihte de önemli yere sahip Zengibar Yürüyüş Yolu’nun Türkiye’nin yeni yürüyüş rotası olacağını ifade eden Başkan Altay şöyle devam etti:

“Bozkır’dan başlayıp, Hadim ve Taşkent ilçelerimizin mahallerinden geçerek Bolay Yaylası’nda sona eren ve geçmişte göç yolu olarak kullanılan yolda belediyemiz imkanlarıyla yön levhaları takma çalışmalarını tamamlayarak tarihin izlerini taşıyan yürüyüş yolunu turizme kazandırdık. Bilimsel yüzey araştırmaları sonrasında Konya Valiliği İl Tanıtma Kurulumuzun kararına istinaden tüm kurumlarımızın desteğiyle çalışmalarımızı tamamladık. Destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sayede doğaseverler bölgede daha güvenli ve keyifli bir yürüyüş yapmış olacak. Tarihle ve doğayla iç içe olmak isteyen tüm doğa tutkunlarını Zengibar Yürüyüş Yolu’nu keşfetmeye ve buradaki güzellikleri yakından görmeye davet ediyorum.”

13 KİLOMETRELİK İLK ETAP YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin keşif, rota kaydı, yön levhaları ve düzenleme çalışmalarını tamamlamasının ardından yolun 13 kilometrelik bölümünde ilk etap yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş etkinliğine; Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültelerinden öğretim görevlileri ve öğrenciler ile Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği ve İzci Kulübü’nden doğaseverler katıldı.

Yürüyüşün çok keyifli olduğunu dile getiren bir katılımcı, doğanın, turizmin, kültürün bir arada olduğu keyifli bir yolculuk yaptıklarını belirterek, “Profesyonel hocalarımızın bize eşlik etmesi güven veriyor. Daha keyifli geçiyor, daha çok bilgi edinmemizi sağlıyorlar. Böyle etkinliklerin devam etmesini çok isteriz. Büyükşehir Belediyemize bu organizasyon için teşekkür ederiz” yorumunu yaptı.

Zengibar Yürüyüş Yolu’nun turizme açılması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden bir diğer katılımcı da “Her dağcının, her yürüyüşçünün görmesi gereken eşsiz bir rota. Belediyecilik sadece altyapı yapmak değil. Konya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda altyapıyla beraber halka dokunuyor, halka dokunan etkinlikler yapıyor” diye konuştu.

YÜRÜYÜŞ ROTASI ADINI BAŞLANGIÇ NOKTASI OLAN BOZKIR’DAKİ TARİHİ ZENGİBAR KALESİ’NDEN ALIYOR

Milattan önce (M.Ö.) Roma’nın en büyük şehirlerinden biri kabul edilen İsauria şehrindeki Zengibar Kalesi’nden adını alan yürüyüş yolu Hadim, Taşkent ve Bozkır sınırlarını kapsıyor. Bilimsel raporların ışığında yön verilen Zengibar Yürüyüş Yolu güzergahında; vadiler, kanyonlar, barajlar, antik yollar, yaylalar, geçitler, antik kentler, sarnıçlar, tarihi köprüler, ormanlar, mağaralar, endemik bitkiler ve üzüm bağları yer alıyor.

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