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Zelenskiy bugün Türkiye’ye geliyor
GÜNDEM 08.03.2024, 09:39
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu olacak Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun değerlendirilmesinin yanı sıra bölgede kalıcı barış arayışları ve Türkiye ve Ukrayna ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı kaydedildi.
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