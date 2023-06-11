Zekanın merkezi Kayseri'dir!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de gerçekleşen ve Türkiye’den 73 ilden yarışmanın katıldığı 5. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Finali’ne katılarak “Zekânın ve aklın merkezine geldiniz, hoş geldiniz diyorum” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valiliği ev sahipliğinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile gerçekleşen Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Finali’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahit Cıngı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuruluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt ile çok sayıda davetli katıldı.

“KAYSERİ’MİZ, ÂLİMLERİN, ALLAH DOSTLARININ ŞEHRİ OLARAK BİLİNİR”

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in önderliğinde Kayseri’yi seçtikleri için teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’nın Kayseri’de yapılma tercihinin son derece isabetli olduğunu dile getirerek, “Zekânın ve aklın merkezine geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Bu arada tabi ki 73 tane ilimizin birincilerini ağırlıyoruz. İnanın o kadar omuzumuzda sorumluluk hissettik ki, bu çalışmada emeği geçenlere, katkı sağlayanlara, şehrimize 73 ilden gelip, teşrif edip, bu güzel şehri, Mimar Sinanların şehrini, Davut El Kayseri, Seyyid Burhaneddin Hazretleri, Hunat Hatunların, Gevher Nesibe Sultanların şehriniz tanıma fırsatını buldunuz. Makarrı ulema, makarrı evliya diye bilinir Kayseri’miz, yani âlimlerin, Allah dostlarının şehri olarak bilinir. Hayırseverler şehri olarak bilinir. Elbette her şehre yakıştırılan bir vasıf vardır ama sizler de takdir edersiniz ki Kayseri ile ilgili her zaman ‘işini bilir’ mantığı içerisinde yaklaşırken bu arada ticareti önemser, kafası iyi çalışır diye de paylaşılır. Açıdan bu demek değildir ki diğer şehirlerle ilgili böyle bir yaklaşım yok, ön plana çıkmış istesek de istemesek de” ifadelerinde bulundu.

“SEVGİLİ GENÇLER HAZIR GELMİŞKEN KAYSERİ’DEN İYİ YARARLANIN, KAYSERİ DE SİZLERDEN”

Yarışmacı gençlere Kayseri’den iyi yaralanmalarını isteyen Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençler hazır gelmişken Kayseri’den iyi yararlanın, Kayseri de sizlerden, ülkemiz de sizlerden. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Gerçekten artık çağın gereklerine uygun şekilde yapılan böyle anlamlı çalışmalar ve işlevsel bir şekilde zekâmızı geliştirme bağlamındaki yapılan önemli çalışmalar hepimiz için göz ardı edilemez konuma gelmiştir” diye konuştu. Büyükkılıç, yarışmacı gençlere başarılar dileyerek, Kayseri’nin de bu alanda daha da ileri gidecek çalışmalar yaptığını, Büyükşehir Belediyesi olarak destekçi olduklarını sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, turnuvada yarışmacı öğrencilerle tek tek görüşerek sohbet etti, fotoğraf çekindi.

“KAYBEDENİ OLMAYAN BİR TURNUVA”

“Bu yıl 5’incisini Anadolu’muzun güzel şehirlerinden Kayseri’mizde çok değerli valim Gökmen Çiçek beyin önderliğinde, ev sahipliğinde burada birlikte gerçekleştireceğiz” diyen Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt, yılda 1 milyonun üzerinde çocuğun müsabakalara katıldığını dile getirdi. Turnuvanın, ‘kaybedeni olmayan bir turnuva’ mottosu olduğunu ifade eden Federasyon Başkanı Kurt, turnuvanın çok büyük katılımlarla, çok büyük emeklerle yapıldığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Kayseri Valisine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve emeği olan herkese teşekkür etti.

DEPREMDEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN KAYSERİ’YE ‘ÖZEL’ TEŞEKKÜR

Kendisinin de Kahramanmaraşlı olduğunu ve yaşanan depremde annesi, ablası ve pek çok yakınını kaybettiğini dile getiren Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt, kalanlara şifalar ve sabırlar, vefat edenlere rahmet dileyerek, o bölgede Kayseri Valisi’ni, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nı, ilçe belediye başkanları, kaymakamları ile iş adamlarını her adımda gördüğünü ifade ederek, bunun için özel teşekkürlerini sunduğunu dile getirdi ve turnuvanın Türkiye’ye, illere, eğitime hayırlı olması temennisinde bulundu.

VALİ ÇİÇEK YARIŞMAYA YÖNLENDİRDİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yarışmacıların bir an önce yarışmaya başlamak istediklerini gördüğünü dile getirerek, yarışmacı öğrencileri, velileri ve öğretmeleri Kayseri’de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti ve yarışmanın bir an önce başlaması için konuşmalarını sonlandırdı. Turnuvada, Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt tarafından Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı turnuvalarda oynanan ahşaptan imal edilmiş bir oyun takdimi yapıldı.