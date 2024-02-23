Zehir tacirlerine İçişleri'nden 'Narkoçelik'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlediği “Narkoçelik-2” operasyonlarında; 983 kilogram uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen 'Narkoçelik' operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcılarını tek tek açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1760893766443860041