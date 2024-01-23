Zehir tacirlerine geçit yok

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 68 milyon olan uyuşturucu madde ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri havalimanlarındaki ses getiren uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi eklendi.

İstanbul Havalimanı’na gelen uluslararası kargo yüklerine yönelik analiz ve takiplerini sürdüren Gümrük Muhafaza birimleri, şüpheli olarak gördükleri bir kargo gönderisine düzenledikleri operasyonda 568 kilo ağırlığında ve yaklaşık 68 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.