Zaytung'dan 'Tarım'a Hatay'dan espirili atıf

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın kırsal kalkınma projesi kapsamında hayata geçirdiği organomineral gübre üretimi, Hataylı çiftçilere olumlu yansıdı.

Sosyal medyada mizahi ve ironik paylaşımlar yapan Zaytung, Savaş’ın Twitter hesabından gübre üretimi hakkında yaptığı paylaşımı alıntılayarak takipçileriyle paylaştı.HATAY (İGFA) - Hatırlanacağı gibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, kişisel hesabında şöyle bir paylaşım yapmıştı.

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, İzmir İktisat Kongresi’nde tarım politikasının temel ilkesini “MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ ZİRAATTİR.” şeklinde belirlemişlerdir. Bugün ise geldiğimiz noktada bu ilkenin tam tersi uygulamaların acı sonuçlarını görüyoruz.

Maalesef son 11 yılda tarımda çalışan insan sayısı 36 binlerden 9 binlere düştü, yüzde 74 daralma var. Girdi masrafları artınca üretici tarımdan kaçıyor ve şehre göç ediyor.

Biz bu durumu değiştirmek adına Hatay’da 4 yıldır kırsal kalkınma projesi ile sözleşmeli tarım yapıyoruz. Türkiye’deki en ucuz ve kaliteli gübreyi üretiyor, çok düşük bir maliyetle çiftçilerimize satıyoruz. Çiftçimize yük binmesin diye de gübreyi istedikleri yerlere gönderiyoruz. Ne mutlu bize ki Hatay’da başlattığımız çalışma tüm Türkiye’de çiftçilerimize fayda sağladı.

Belediyemizin kırsal kalkınma hamlesinden sonra gübre piyasasında yaklaşık ton başına 1000-1500 TL altına kadar indirime gidildi. Unutulmamalıdır ki; Çiftçi kalkınırsa, ülke kalkınır!”

ZAYTUNG’TAN İRONİK PAYLAŞIM

Zaytung, Savaş’ın bu tweet dizisini; Hatay Belediyesi'nin gübre üreterek piyasadaki fiyatları düşürdüğünü öğrenen Tarım Bakanlığı'nda şaşkınlık: ''Demek bir şeyi üretince fiyatı ucuzluyormuş? Enteresan...'' şeklinde takipçileriyle paylaştı.