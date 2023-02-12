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Zarar görmüştü... Kontrol uçuşları başladı
GÜNDEM 12.02.2023, 18:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın bugün hizmet vermeye başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay Havalimanı'nın öncesi ve sonrası fotoğraflarını ekledi.
Bakan Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı pistindeki bütün hasarları hızlıca onardık. Kontrol uçuşları başladı" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/UABakanligi/status/1624744185935941632
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