Zap'ta teröristlerin inleri yerle bir edildi!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabınan yapılan paylaşımda, "Zap'ta teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1619980880214364160