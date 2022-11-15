Zap'ta hava harekatıyla 2 terörist etkisiz!

Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1592416240630304769