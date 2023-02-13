Zamlı çorbaya 1,8 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla çorba satan Adana'da yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine, 1 milyon 860 bin lira idari para cezası kesti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu işletmeyle ilgili Bakanlığa çok sayıda şikayet başvurusunun ulaştığını belirtti.

Ticaret İl Müdürlüğü'nce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Bakanlık, konuyla ilgili denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Hatırlanacağı gibi, söz konusu işletmede 8 Şubat tarihli karton bardakta verilen çorba ve pilavın fiyatının yer aldığı fişi gündem ve şikayet konusu olmuştu.

https://twitter.com/ticaret/status/1625062145732841472