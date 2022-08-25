Zafer ve Anma coşkusu 'Barış Çınarı' ile pekişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 400 kilometrelik Afyon'dan İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü etkinlikleri ikinci gününde de coşkuyla sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zafer ve Anma Yürüyüşü’nün ikinci gününde Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal ile Afyon’da Adalet Parkı'na barış çınarı dikti. Yeşilçiftlik Üretim, Pazarlama ve İşletme Kooperatifi ortaklarıyla buluşan Başkan Tunç Soyer, belde meydanında köylü ve üreticilerle de bir araya geldi.

Burada üreticilere seslenen Başkan Tunç Soyer, “Cumhuriyet olmasaydı başka bir yerdeydik. Bugün barış içinde yaşıyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bizden sonraki kuşaklara da bunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Dünya çok hızlı değişiyor. Hafızamızı diri tutmamız lazım” dedi.

Başkan Soyer göreve geldikleri günden bu yana tarım konusunda yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Bizi birbirimize bağlayan çok sebep var. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbirimizin bir diğerine 'ya sev ya terk et' deme hakkı yok. Hepimiz bu toprağın insanlarıyız ve bu toprakların ürettiği bereketi, el birliğiyle adil şekilde bölüşeceğiz” dedi.

Yeni bir tarım politikasına ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Başkan Soyer, buluşma sonrasında Dereçine'ye geçerek 9 Eylül Meydanı adı verilen alana Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız ile birlikte barış çınarı dikti.

Konya Akşehir Batı Cephesi Karagahı Müzesi'ni ziyaret eden Başkan Soyer, Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taaruz hazırlıkları yaptığı, içinde Atatürk'ün taaruz emrini verdiği oda ile Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın çalışma odasının bulunduğu karargahta dönemin eşyalarını inceledi.

Başkan Soyer Afyon kent merkezinde esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Afyon’a gelerek programa katılması bekleniyor. Saat 23.00’te başlayacak Kocatepe Zafer Yürüyüşü törenlerine katılacak kafile Kocatepe Atatürk Anıtı’na karanfil bırakacak.