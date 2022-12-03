Zafer Partisi’nden bulaşıcı hastalıklar için önemli uyarı!

Zafer Partisi GİK Üyesi ve İstanbul 1. Bölge Sorumlusu Dr. Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, 1 Aralık Dünya AİDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu önemli hastalığın göz ardı edilmeden farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Zafer Partisi GİK Üyesi ve İstanbul 1. Bölge Sorumlusu Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün farkındalığı artırmak amacıyla 1988 yılında Dünya AIDS Günü ilan ettiği 1 Aralık’ta hastalığa dikkat çeken önemli bir açıklama yaptı.

Dünyada yaygın şekilde görülen HIV virüsünün Türkiye’de de sığınmacılarla birlikte arttığı dikkat çeken Kurdoğlu, “Bugün dünyada verilere baktığımız zaman 75 milyon insanın AİDS hastası olduğunu görüyoruz. Bunun 38 milyonu zaten hayatını kaybetmiş. Ülkemizde ise yaklaşık 30 bin civarı hasta var. Bu hastalıkların da, HIV virüsünün artışının da sığınmacıların gelmesiyle fazlalaştığını biliyoruz. Zafer Partisi olarak toplum sağlığını önemsiyor ve Türk milletini farkındalığa çağırıyoruz” dedi.

AİDS gibi önemli bir hastalığın son yıllarda dünyayı saran Covid-19 nedeniyle ikinci plana atıldığını ifade eden Kurdoğlu, hastalık ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Covid-19 ve varyasyonlarıyla o kadar çok uğraştık ki bazı önemli hastalıkları göz ardı ettik. Bugün Dünya AİDS Günü. HIV virüsünün vücudumuza girmesiyle başlayan bir rahatsızlık. Sonradan kazanılmış bir bağışlık sendromu yetersizliği. HIV virüsü vücudumuza girdikten sonra bağışıklık sistemimiz hızla çöküyor. Bugün buna uygun bir takım tedaviler ve ilaçlar kullanılmakta. Her gün alınan bazı ilaçlar var. Bu ilaçları aldığımız zaman HIV virüsü kanımızda yokmuş gibi görünmesine rağmen bir gün dahi bu ilacı almazsanız HIV virüsü kanımızda yeniden yükseliyor. Yani bu virüsün vücuttan atılması, çıkarılması, tedavi yoluyla yok edilmesi mümkün değil.”